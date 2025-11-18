Kryptomarkt im freien Fall: Die Einzelheiten im Überblick!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Für die Anleger und Investoren läuft es alles andere als nach Plan am Kryptomarkt. Die Verluste häufen sich und schließen nahezu keine Kryptowährung aus. Auch in den kommenden Tagen ist stark davon auszugehen, dass der Abwärtstrend anhält. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die wichtigsten Entwicklungen am Kryptomarkt zu werfen. Währenddessen steht der Newcomer Bitcoin Hyper kurz vor dem Durchbruch der Marke von 28 Millionen US-Dollar.

Bitcoin steht nur noch leicht über 90.000 US-Dollar

Für den Bitcoin ging es in den letzten Tagen deutlich abwärts, sogar fast bis auf 90.000 US-Dollar. Mit solch einem Absturz haben wohl die wenigsten gerechnet, allein der Durchbruch von 100.000 US-Dollar galt über viele Monate hinweg als unwahrscheinlich. Blickt man an dieser Stelle auf die Entwicklung der vergangenen sieben Tage, dann steht ein Negativ von rund 10 Prozent zu Buche, gefolgt von einem Verlust von mehr als 15 Prozent, innerhalb des vergangenen Monats.

Ethereum bricht mehr als 20 Prozent ein

Für Ethereum ging es in den vergangenen Tagen sogar noch stärker abwärts als für den Bitcoin. Innerhalb der vergangenen 30 Tage steht für die zweitgrößte Kryptowährung ein Verlust von weit über 20 Prozent zu Buche, der noch immer weiter ansteigt. Innerhalb von einer Woche stehen die Verluste bei rund 10 Prozent, in Verbindung mit einem Preis von knapp über 3.100 US-Dollar. Für den Rückgang sind insbesondere die institutionellen Investoren verantwortlich, die sich in breiter Front aus dem Markt zurückgezogen haben.

Ripple testet 2 US-Dollar an

In den letzten Tagen hat der XRP-Token nach zahlreichen Verlusten die Preismarke von 2 US-Dollar angetestet, welche allerdings gehalten hat. Mittlerweile pendelt Ripple rund um einen Preis von 2,20 US-Dollar. Damit könnte es jederzeit dazu kommen, dass Ripple einen erneuten Versuch aufnimmt, die 2 US-Dollar anzutesten. Die Marktkapitalisierung liegt in diesem Zusammenhang bei 134 Milliarden US-Dollar, was Platz vier am Kryptomarkt bedeutet. Die Zulassung eines ersten Spot-ETFs könnte allerdings schnell dazu führen, dass es für den Altcoin in genau die entgegengesetzte Richtung geht.

Solana gibt 25 Prozent seines Wertes ab

Unter den Altcoins ist Solana die Kryptowährung, die in den vergangenen Tagen am meisten gelitten hat. Innerhalb von einem Monat hat der Altcoin mehr als 25 Prozent seines Wertes abgeben müssen. Auch im Wochenschnitt liegt der Verlust nicht immer bei mehr als 10 Prozent, obwohl es innerhalb der letzten 24 Stunden um mehr als 8 Prozent aufwärts ging. Doch auch bei Solana gilt es anzufügen, dass die Entwicklung innerhalb von nur kurzer Zeit eine vollkommen andere Richtung einschlagen könnte. Von einem aktuellen Kurs bei rund 140 US-Dollar könnte es im Anschluss der Initialen Zulassung auf 300 US-Dollar bis 400 US-Dollar gehen, was mehr als eine Verdopplung des Wertes und des Investments bedeutet.

Bitcoin Hyper: Die Investmentalternative!

Bitcoin Hyper gehört zu den jungen Token, denen derzeit ein sehr hohes Potenzial zugerechnet wird und zugleich für eine Innovation am Kryptomarkt sorgt. Ein wesentlicher Punkt für das hohe Potenzial des Newcomers ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 1,8 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Tokens ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund einem halben Tag. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

