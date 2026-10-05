Krypto-Marktbericht 05.10.2026 09:48:20

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

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Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Bitcoin gab um 09:41 um 0,34 Prozent auf 86.216,54 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 86.511,89 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,3 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 26,4 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 ab. Es geht 0,88 Prozent auf 70,10 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 70,71 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 0,11 Prozent schwächer bei 2.723,28 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.726,23 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 318,98 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vortag (319,00 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 1,521 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,521 US-Dollar.

Währenddessen wird Monero bei 541,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vortag (546,30 US-Dollar).

Zudem gewinnt Cardano am Montagvormittag hinzu. Um 4,65 Prozent auf 0,2717 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,2596 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2237 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2232 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3355 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 0,38 Prozent auf 792,18 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 795,16 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0965 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 121,56 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 121,54 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,52 Prozent auf 11,05 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 11,11 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 09:41 ab. Es geht 0,31 Prozent auf 14,23 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 14,28 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Sui um 2,31 Prozent auf 1,240 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,212 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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