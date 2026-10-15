|Krypto-Marktbericht
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15.10.2026 12:43:06
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin gab um 12:31 um 0,82 Prozent auf 80.910,31 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 81.581,67 US-Dollar gelegen hatte.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,3 Prozent. Bei einem Kurs von 10,74 EUR beträgt die Performance seit Auflage 16,4 Prozent.
Daneben wertet Litecoin um 12:31 ab. Es geht 2,07 Prozent auf 58,05 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 59,28 US-Dollar stand.
Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Ethereum-Kurs 2,43 Prozent schwächer bei 2.360,48 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.419,28 US-Dollar.
Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 262,61 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (268,31 US-Dollar).
Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,306 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,330 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,79 Prozent.
Währenddessen wird Monero bei 537,72 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vortag (551,04 US-Dollar).
Zudem gibt Cardano am Donnerstagmittag nach. Um 4,11 Prozent auf 0,2204 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,2298 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1793 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1828 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3315 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 1,53 Prozent auf 718,29 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 729,46 US-Dollar wert.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0797 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 2,21 Prozent auf 101,87 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 104,17 US-Dollar wert.
Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 5,01 Prozent auf 9,509 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 10,01 US-Dollar wert.
Daneben wertet Chainlink um 12:31 ab. Es geht 3,50 Prozent auf 11,99 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 12,42 US-Dollar stand.
Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Sui um 4,15 Prozent auf 0,9822 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,025 US-Dollar gemeldet wurde.Redaktion finanzen.at
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Devisenkurse
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|Japanischer Yen
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