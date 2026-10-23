|Krypto-Marktbericht
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23.10.2026 09:48:20
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:40 gewinnt Bitcoin 0,49 Prozent auf 81.677,35 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 81.279,14 US-Dollar.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 17,8 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 1,33 Prozent auf 59,48 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 58,70 US-Dollar.
Zudem gewinnt Ethereum am Freitagvormittag hinzu. Um 0,90 Prozent auf 2.404,84 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.383,31 US-Dollar.
Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 4,29 Prozent auf 286,32 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 274,56 US-Dollar wert.
Daneben steigt Ripple um 1,46 Prozent auf 1,326 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,306 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Monero um 1,64 Prozent auf 609,14 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 599,32 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,14 Prozent auf 0,2163 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2118 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1781 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1751 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3281 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,3293 US-Dollar beziffert.
Daneben steigt Binancecoin um 2,03 Prozent auf 745,07 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 730,27 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0786 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,0799 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 1,08 Prozent auf 104,55 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 103,44 US-Dollar.
Daneben wertet Avalanche um 09:40 auf. Es geht 2,12 Prozent auf 9,308 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,115 US-Dollar stand.
Zudem gewinnt Chainlink am Freitagvormittag hinzu. Um 2,43 Prozent auf 12,22 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 11,93 US-Dollar.
Währenddessen wird Sui bei 0,9982 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,9724 US-Dollar).Redaktion finanzen.at
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Devisenkurse
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