Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Um 17:11 ist Bitcoin 75.958,60 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 0,23 Prozent höher als am Vortag (75.958,60 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 10,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage 8,5 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 0,70 Prozent auf 51,74 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 52,10 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.236,04 US-Dollar) geht es um 0,07 Prozent auf 2.237,66 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,59 Prozent auf 244,87 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 248,84 US-Dollar.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,154 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,162 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,67 Prozent.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 1,40 Prozent auf 608,10 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 599,71 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1807 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1814 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1508 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1511 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3197 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3203 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Binancecoin um 0,32 Prozent auf 697,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 695,24 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0713 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Solana am Sonntagnachmittag nach. Um 0,07 Prozent auf 89,60 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 89,66 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Avalanche-Kurs 0,27 Prozent stärker bei 8,242 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 8,220 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,88 Prozent auf 10,72 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 10,81 US-Dollar wert.

Zudem gibt Sui nach. Um 0,64 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,8503 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,8557 US-Dollar wert war.

Redaktion Finanzen.net

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