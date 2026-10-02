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02.10.2026 02:43:16
Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen im dritten Quartal 2026:
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Bildquelle: TierneyMJ / Shutterstock.com,Phongphan / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1252
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0,0010
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0,09
|Japanischer Yen
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177,577
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-0,0930
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-0,05
|Britische Pfund
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0,8518
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-0,0002
|
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-0,02
|Schweizer Franken
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0,9334
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-0,0009
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-0,10
|Hongkong-Dollar
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8,829
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0,0082
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0,09
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