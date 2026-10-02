Tops & Flops 02.10.2026 02:43:16

Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.

Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.

Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen im dritten Quartal 2026:

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