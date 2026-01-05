Litecoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Litecoin gewesen.

Litecoin war am 04.01.2021 154,69 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 64,65 Litecoin im Depot. Da sich der Wert von Litecoin am 04.01.2026 auf 82,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 310,31 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 46,90 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LTC am 08.04.2025 bei 68,99 USD. Am 17.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 137,03 USD.

Redaktion finanzen.net