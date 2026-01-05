Wertentwicklung geprüft 05.01.2026 11:03:13

Litecoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Litecoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Litecoin gewesen.

Litecoin war am 04.01.2021 154,69 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 64,65 Litecoin im Depot. Da sich der Wert von Litecoin am 04.01.2026 auf 82,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 310,31 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 46,90 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LTC am 08.04.2025 bei 68,99 USD. Am 17.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 137,03 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1736
0,0012
0,10
Japanischer Yen
183,5
0,0900
0,05
Britische Pfund
0,8658
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,9286
0,0005
0,06
Hongkong-Dollar
9,141
0,0153
0,17
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen