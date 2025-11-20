|
20.11.2025 09:41:10
Michael Saylor Says Strategy Will Continue To Create Shareholder Value As Long As Bitcoin Grows By This Much Annually
This article Michael Saylor Says Strategy Will Continue To Create Shareholder Value As Long As Bitcoin Grows By This Much Annually originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1537
|
-0,0004
|
|
-0,03
|Japanischer Yen
|
181,611
|
0,3310
|
|
0,18
|Britische Pfund
|
0,8819
|
-0,0018
|
|
-0,20
|Schweizer Franken
|
0,9294
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
8,9773
|
-0,0102
|
|
-0,11
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.