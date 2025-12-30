Frühe Anlage 30.12.2025 11:03:13

Monero: So lohnend wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Monero verdienen können.

Am 29.12.2020 kostete Monero 162,10 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in XMR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 61,69 Monero. Die gehaltenen Coins wären am 29.12.2025 26 995,16 USD wert gewesen, da der XMR-USD-Kurs bei 437,58 USD lag. Das entspricht einem Zuwachs um 169,95 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 09.01.2025 bei 190,47 USD. Bei 477,25 USD erreichte der Coin am 20.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

