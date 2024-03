Nach Ausverkauf: Bitcoin nähert sich wieder Rekordhoch

Der Bitcoin scheint seine jüngste Korrekturphase wieder überwunden zu haben. In den vergangenen 24 Stunden ging es für die Kryptowährung wieder deutlich aufwärts. Nun nimmt der Bitcoin erneut sein Rekordhoch ins Visier.

• Bitcoin bricht nach Kursrally zeitweise wieder ein• Bitcoin erneut im Aufwind - Rekordhoch in Sicht• Bitcoin empfindlich gegenüber ETF-Nachfrage

Korrektur nach Rally

Nachdem sich der Bitcoin mehrere Wochen lang im Rallymodus befand und dabei sein altes Allzeithoch aus dem Jahr 2021 knacken konnte, zeigte sich zuletzt eine Korrekturbewegung. Nachdem die Ur-Kryptowährung Mitte März ein neues Hoch bei 73.750 US-Dollar markieren konnte, legte der Kurs des digitalen Goldes kurz darauf wieder den Rückwärtsgang ein. In der vergangenen Woche notierte der Bitcoin dann wieder zwischenzeitlich unter der 61.000-Dollar-Marke. Ausgelöst wurde der Kursrückgang durch einen starken Abfluss aus einem der neuen Bitcoin-Spot-ETFs in den USA, wie dpa-AFX erklärte. Und auch Veränderungen bei den Zinserwartungen in den USA hätten sich auf den Kurs der Kryptowährung ausgewirkt, heißt es weiter.

Bitcoin legt wieder zu - Rekordhoch im Visier

Seit kurzem tritt der Bitcoin-Kurs jedoch wieder aufs Gaspedal: Am Montag überschritt er dabei wieder die Marke von 70.000 US-Dollar. "Die Anleger suchen wieder das Risiko", kommentierte Kryptoexperte Timo Emden von Emden Research zum Wochenauftakt laut dpa-AFX. "Die Serie der Gewinnmitnahmen scheint damit vorerst gerissen." Hinzu kommt außerdem ein Ereignis, das am Kryptomarkt mit großer Spannung erwartet wird - das bevorstehende "Halving" im April. Dieses Ereignis hat in der Vergangenheit bereits wiederholt zu Kursanstiegen geführt und wird daher mit großem Interesse verfolgt.

Im heutigen Tagesverlauf konnte die Kryptowährung zeitweise auch die 71.000-Dollar-Marke übersteigen, womit das Rekordhoch wieder in Sichtweite gerät . Zuletzt notierte der Bitcoin bei 70.694,85 US-Dollar, womit er in den vergangenen 24 Stunden 5,65 Prozent dazugewinnen konnte. "Bitcoin genießt wieder einen Moment in der Sonne", sagte Susannah Streeter, Analystin beim Broker Hargreaves Lansdown laut MarketWatch. "Die Einführung von Spot-ETFs auf dem Markt hat zu einem Anstieg der Aktivität geführt. Es gibt einige Anzeichen dafür, dass diese neuen Marktteilnehmer scheu sind, wenn es um volatile Bewegungen geht, wobei Abwärtsbewegungen von einer neuen Verkaufswelle begleitet werden."

Empfindlich gegenüber ETFs

Die Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs durch US-Aufsichtsbehörden im Januar hat den Bitcoin in diesem Jahr bereits um rund 60 Prozent steigen lassen, da sie ein neues Interesse von Investoren an Kryptowährungen ausgelöst haben. Damit ist der Bitcoin jedoch auch empfindlich gegenüber der Nachfrage nach eben diesen ETFs geworden. Laut CoinShares, einem Digital-Asset-Manager, verzeichneten Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte während des letzten Ausverkaufs Rekordabflüsse von fast 950 Millionen US-Dollar pro Woche, gefolgt von einem siebenwöchigen Rekordzufluss von Milliarden US-Dollar, so MarketWatch.

Neben dem Bitcoin konnten auch andere Kryptowährungen in den vergangenen 24 Stunden klare Gewinne verzeichnen. Für Ethereum ging es zum Beispiel um 5,64 Prozent aufwärts, während Solana um 3,35 Prozent anstieg.

Bitcoin-Bullen gehen davon aus, dass der Bitcoin noch deutliches Wachstumspotenzial hat. Wie lange es jedoch dauern wird, bis der Bitcoin sein Rekordhoch erneut knacken kann, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.