Kryptokurse am Montagvormittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:41 fällt Bitcoin -0,11 Prozent auf 67.173,45 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 67.249,54 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,40 Prozent auf 487,57 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 485,64 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 3.454,10 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.453,35 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Litecoin bei 89,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (89,74 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6334 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 0,6319 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,6458 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Monero nach. Um -0,52 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 141,12 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 141,86 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,3265 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0060 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0062 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Stellar um -0,24 Prozent auf 0,1347 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1350 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0489 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben fällt Dash um -0,47 Prozent auf 36,88 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 37,05 US-Dollar.

Daneben fällt NEO um -0,23 Prozent auf 15,16 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 15,19 US-Dollar.

