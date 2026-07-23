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23.07.2026 14:37:00
Nach dem Aus: SoundCloud übernimmt Nina Protocol
Nach dem Scheitern von Nina Protocol übernimmt SoundCloud dessen kulturelle Infrastruktur und baut sein Angebot für Independent-Künstler aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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