Performance des Investments 18.11.2025 11:03:13

Neo: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Neo investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 17.11.2020 wurde Neo bei 16,11 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in NEO investiert, befänden sich nun 620,60 Neo in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 873,44 USD, da sich der Wert eines Coins am 17.11.2025 auf 4,630 USD belief. Damit wäre die Investition um 71,27 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 4,384 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Neo am 03.12.2024 bei 25,08 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com

