Neue Partnerschaften: So wächst Ripple trotz Krypto-Krise

In den letzten Monaten konnte das amerikanische Technologieunternehmen Ripple Labs bereits mehrere neue Kunden für seine On-Demand-Liquidität (ODL) Technologie gewinnen. Nun kommen Frankreich und Schweden hinzu.

• Europäische Kunden aus Frankreich und Schweden• Ripple wächst trotz Krypto-Krise• Verfahren gegen Ripple noch nicht vorbei

Ripple, der führende Anbieter von Krypto- und Blockchainlösungen für Unternehmen, bietet mit der ODL-Technologie die Möglichkeit, den Ripple (XRP) während einer Transaktion automatisch zu nutzen. Dadurch können Transaktionen selbst über Ländergrenzen hinweg in kürzester Zeit abgeschlossen werden, wobei die Währung nicht dieselbe sein muss, da zwischenzeitlich eine Umwandlung in XRP erfolgt.

Erschließung des europäischen Marktes

Mit Lemonway, einem Pariser Zahlungsanbieter für Online-Marktplätze, hat Ripple nun seinen ersten Kunden in Frankreich. Durch die Nutzung von Ripple muss Lemonway die Konten im Ausland nicht mehr vorfinanzieren und kann das Kapital stattdessen für das Wachstum des eigenen Geschäfts nutzen. Frankreich gilt als sehr zukunftsorientiert, was das Ausschöpfen des Potenzials von Kryptowährungen betrifft. Das Unternehmen Xbaht aus Schweden erweitert den europäischen Kundenstamm von Ripple. Der Geldtransferanbieter ermöglicht Transfers zwischen Schweden und Thailand. Durch die ODL-Technologie von Ripple kann Xbaht von nun an kostengünstige und schnelle Überweisungen für Privatkunden anbieten.

Wachstum trotz Krypto-Krise

Obwohl die meisten Krypto-Firmen derzeit darum kämpfen, sich über Wasser zu halten, ist die Nachfrage nach den Produkten von Ripple auf dem europäischen Markt sehr hoch. Sendi Young, die europäische Geschäftsführerin von Ripple, spricht sogar von der Suche nach strategischen Investitionsmöglichkeiten. Nach einem Aktienrückkauf zu Beginn des Jahres hat das Unternehmen eine Bewertung von über 15 Milliarden US-Dollar erzielt - vor dem Rückkauf waren es etwa 10 Milliarden. Allerdings befindet sich Ripple Labs seit fast zwei Jahren im Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und muss sich unter anderem gegen den Vorwurf wehren, Wertpapierhandel in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar ohne Lizenz betrieben zu haben. Bislang gibt es jedoch kein Urteil in diesem Rechtsstreit.

Redaktion finanzen.at