NFT-Künstler sprengt Lamborghini in die Luft und veräußert die Einzelteile anschließend

Anfang Februar hat der anonyme NFT-Künstler Shl0ms einen Lamborghini in die Luft gejagt - und aus den Einzelteilen 999 NFTs gemacht, die anschließend versteigert werden sollten. Damit will er Kritik an der Verwendung von Blockchain-Technologien äußern.

• Shl0ms: "Ein Lambo ist ein ziemlich potentes Symbol für Menschen, die sich mit Krypto beschäftigen […]"• Die 999 entstandenen NFTs ($CAR) wurden versteigert, der Erlös geht größtenteils an eine Kunststiftung.• Für das Projekt hat der Künstler explizit nicht mit Lamborghini zusammengearbeitet.

"Die [Blockchain]-Technologie hat so viel Potenzial, aber es werden furchtbare Dinge damit veranstaltet." Diese Meinung äußert NFT-Künstler Shl0ms in einem Interview mit der Informationsplattform The Block Crypto. Zuvor hatte er durch ein neues Kunstprojekt auf sich aufmerksam gemacht - und einen Lamborghini in die Luft gejagt, um die Einzelteile anschließend in NFTs zu verwandeln.

CAR: Kritik an der Krypto-Branche

Das Projekt trägt den Namen CAR: Zunächst hatte das Team des Künstlers nach Angaben von The Block Crypto für rund 250.000 US-Dollar einen Lamborghini Huracán gekauft. "Ein Lambo ist ein ziemlich potentes Symbol für Menschen, die sich mit Krypto beschäftigen, weil sie so schnell wie möglich an anderen Leuten Geld verdienen wollen," habe Shl0ms im Interview erklärt.

Anschließend habe er seine Twitter-Community entscheiden lassen, ob das Fahrzeug gesprengt oder auseinandergebaut werden sollte - die Wahl fiel auf die Sprengung.

Insgesamt hat das Projekt rund eine Millionen US-Dollar gekostet

Diese wurde nach einer zweiwöchigen Vorbereitungsphase mit Hilfe eines Experten und eines Teams von über 100 Personen am 2. Februar 2022 an einem gegenüber The Block Crypto nicht näher präzisierten Ort in der US-amerikanischen Wüste durchgeführt. Der Kostenpunkt des Projekts habe bei rund einer Millionen US-Dollar gelegen. Auf Twitter veröffentlichte der Künstler Mitte Februar ein künstlerisch zusammengeschnittenes Video zum Projekt, das die Thematik Kunst und Zerstörung behandelt - zu sehen ist darin unter anderem das bekannte Banksy-Kunstwerk, das sich mitten in einer Versteigerung selbst geschreddert hat.

𒄭/𒐤



𝚒𝚗𝚝𝚛𝚘𝚍𝚞𝚌𝚒𝚗𝚐 $CAR:



𝟿𝟿𝟿 𝚎𝚡𝚚𝚞𝚒𝚜𝚒𝚝𝚎𝚕𝚢 𝚏𝚒𝚕𝚖𝚎𝚍 𝚏𝚛𝚊𝚐𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜

𝚘𝚏 𝚊 𝚍𝚎𝚝𝚘𝚗𝚊𝚝𝚎𝚍 𝙻𝚊𝚖𝚋𝚘𝚛𝚐𝚑𝚒𝚗𝚒 𝙷𝚞𝚛𝚊𝚌𝚊𝚗



𝚏𝚞𝚕𝚕 𝚎𝚡𝚙𝚕𝚘𝚜𝚒𝚘𝚗 𝚏𝚘𝚘𝚝𝚊𝚐𝚎 +

𝚊𝚞𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚍𝚛𝚘𝚙 𝟶𝟸.𝟸𝟻.𝟸𝟸 ➞ https://t.co/AV6YAO4wlP

͏ pic.twitter.com/wRIFP2M4kp - 𒐪𒐪𒐪 𒐪𒐪𒐪 𒐪𒐪𒐪 𒐪𒐪𒐪 𒐪𒐪𒐪 𒐪𒐪𒐪 (@SHL0MS) February 17, 2022

Aus den Einzelteilen entstanden 999 NFTs - der Erlös geht an eine Kunststiftung

Die Sprengung des Fahrzeugs verlief kontrolliert, sodass die Einzelteile nicht zu klein gerieten - denn daraus hat der Künstler mittlerweile 999 NFTs ($CAR) erstellt, von denen 888 am 25. Februar zur Versteigerung bereitstanden. Als Zahlungsmittel diente die Währung wETH. Der Großteil der Erlöse geht, so Shl0ms auf Twitter, an die Kunststiftung Obelisk. Die übrigen Token gehen laut The Block Crypto an das Team des Künstlers und den Investor des Projekts. Der Künstler betont außerdem explizit, dass es sich bei dem Kunstwerk nicht um ein zynisches Projekt zur Füllung der eigenen Taschen handele. Außerdem habe für die Aktion nicht mit Lamborghini, AUDI oder Volkswagen kooperiert. Dies wird auch auf seiner Website ersichtlich. Damit grenzt er sich von der Automobilindustrie und dem vor einigen Wochen veröffentlichten offiziellen NFT-Set eines digital explodierenden Lamborghini ab.

2021 hatte Shl0ms in Anlehnung an ein Kunstwerk Marcel Duchamps bereits ein Pissoir zerschlagen und aus den Einzelteilen 150 NFTs erstellt. Diese wurden Medienberichten zufolge anschließend unter dem Projektnamen NFTN für insgesamt rund 500.000 US-Dollar verkauft.

Redaktion finanzen.at