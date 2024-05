Peter Schiff erteilt extrem bullishen Bitcoin-Kursprognosen Absage

• Bitcoin in diesem Jahr mit kräftigen Gewinnen• Spot-ETFs und Halving im Fokus• Bitcoin-Kritiker zweifelt an Kursprognose von 100.000 US-Dollar

Nachdem bereits im Januar mit der Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs das erste große Ereignis für die Kryptobranche in diesem Jahr stattfand, folgte im April das wahrscheinlich größte Event für die Krypto-Community, das Bitcoin-Halving. In der Nacht vom 19. auf den 20. April wurde Block Nummer 840.000 der Bitcoin-Blockchain hinzugefügt. Damit hat sich die Belohnung, die Schürfer für das Fortsetzen der Blockchain und die Verifizierung von Transaktionen für jeden neu gesetzten Block erhalten, um die Hälfte reduziert. Das bedeutet, dass Bitcoin-Miner nun nur noch 3,125 BTC für einen neuen Block, den sie der Kette anfügen, bekommen.

Der Bitcoin-Kurs konnte bereits im Vorfeld der Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs deutlich zulegen und kletterte auf mehr als 45.000 US-Dollar. Anschließend nahm die Rally weiter Fahrt auf und so konnte die älteste und nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung im März sogar ihr altes Rekordhoch knacken und auf mehr als 73.000 US-Dollar steigen.

Obwohl der Bitcoin seither wieder etwas an Wert verloren hat - aktuell kostet er rund 57.200 US-Dollar (Stand: 01.05.2024) - zeigen sich einige Experten sehr zuversichtlich für die weitere Entwicklung der Ur-Cyberdevise. Teilweise wurden schon im Vorfeld des Bitcoin-Halvings, aufgrund der großen Nachfrage nach Bitcoin-Spot-ETFs, Kursprognosen von 100.000 US-Dollar oder gar deutlich mehr abgegeben.

Einer, der von solchen Prognosen wenig hält, ist Bitcoin-Kritiker Peter Schiff. In einem Post auf X (ehemals Twitter) vom 16. April, also bereits vor dem Bitcoin-Halving, fragte er, warum sich alle Aktien mit Bitcoin-Bezug in einem Bärenmarkt befinden würden, wenn doch Bitcoin-ETFs die Kryptowährung tatsächlich über 100.000 US-Dollar hieven würden. So hätten laut Schiff zu diesem Zeitpunkt die Aktien von Coinbase 21 Prozent an Wert verloren, jene von Galaxy Digital 26 Prozent, die von MicroStrategy 33 Prozent und die Titel mancher Bitcoin-Miner sogar noch deutlich mehr.

If #BitcoinETFs are really going to send #Bitcoin to $100K or higher, why are all the Bitcoin related equities in bear markets? For example, $COIN is down 21%, $GLXY is down 26%, $MSTR down is 33%, $WGMI is down 41%, $MARA is down 55%, $BITF is down 56%, and $HIVE is down 61%.