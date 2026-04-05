Profitable POL-Anlage? 05.04.2026 19:43:13

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 04.04.2021 bei 0,3611 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in POL investiert, befänden sich nun 27 691,34 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 567,26 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 04.04.2026 auf 0,092710 USD belief. Damit wäre die Investition um 74,33 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte POL am 11.02.2026 bei 0,088865 USD. Am 02.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net

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