14.11.2025 12:45:00

Prediction: Bitcoin Will Be Worth $1 Million in 10 Years

During the past decade, Bitcoin (CRYPTO: BTC) has been the top-performing asset in the world, and it hasn't even been close. In fact, in five of those years (2016, 2017, 2020, 2023, and 2024), Bitcoin posted triple-digit percentage returns.Back in November 2015, Bitcoin traded between $300 and $400. A decade later, it trades for $103,000. So the big question becomes: Where will Bitcoin be in 10 years?The growing consensus is that Bitcoin could hit a price of $1 million soon. According to Coinbase Global (NASDAQ: COIN) Chief Executive Officer Brian Armstrong, Bitcoin will hit $1 million by 2030. Cathie Wood of Ark Invest thinks Bitcoin will hit $1.2 million by 2030.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1617
0,0000
0,00
Japanischer Yen
179,5925
0,0000
0,00
Britische Pfund
0,8824
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9223
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,0238
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen