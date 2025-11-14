|
14.11.2025 12:45:00
Prediction: Bitcoin Will Be Worth $1 Million in 10 Years
During the past decade, Bitcoin (CRYPTO: BTC) has been the top-performing asset in the world, and it hasn't even been close. In fact, in five of those years (2016, 2017, 2020, 2023, and 2024), Bitcoin posted triple-digit percentage returns.Back in November 2015, Bitcoin traded between $300 and $400. A decade later, it trades for $103,000. So the big question becomes: Where will Bitcoin be in 10 years?The growing consensus is that Bitcoin could hit a price of $1 million soon. According to Coinbase Global (NASDAQ: COIN) Chief Executive Officer Brian Armstrong, Bitcoin will hit $1 million by 2030. Cathie Wood of Ark Invest thinks Bitcoin will hit $1.2 million by 2030.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
