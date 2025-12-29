|
29.12.2025 13:00:00
Prediction: Bitcoin Will Hit $150,000 in 2026
Admittedly, it's not looking good for Bitcoin (CRYPTO: BTC) right now. The world's most popular cryptocurrency is down more than 7% for the year, and currently trades for just $87,000.Getting back to the $100,000 price level may not be easy, but I'm predicting that Bitcoin will soar in value by 75% in 2026 and hit a price of $150,000. Here's why.For most assets, a 75% gain in price would be a big ask. But not for Bitcoin. Just take a look at its historical track record. Dating back to 2012, Bitcoin's worst bull market year was 2015, when it gained 36% in value. In seven of those years, it posted triple-digit percentage returns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
