29.12.2025 13:00:00

Prediction: Bitcoin Will Hit $150,000 in 2026

Admittedly, it's not looking good for Bitcoin (CRYPTO: BTC) right now. The world's most popular cryptocurrency is down more than 7% for the year, and currently trades for just $87,000.Getting back to the $100,000 price level may not be easy, but I'm predicting that Bitcoin will soar in value by 75% in 2026 and hit a price of $150,000. Here's why.For most assets, a 75% gain in price would be a big ask. But not for Bitcoin. Just take a look at its historical track record. Dating back to 2012, Bitcoin's worst bull market year was 2015, when it gained 36% in value. In seven of those years, it posted triple-digit percentage returns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1768
-0,0004
-0,03
Japanischer Yen
183,9715
-0,3185
-0,17
Britische Pfund
0,8725
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,9291
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,1479
-0,0006
-0,01
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX wenig bewegt -- US-Börsen etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen dürften im Minus starten. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen