22.11.2025 15:00:00

Prediction: Bitcoin Will Triple by 2030. Here's the Key Catalyst.

Bitcoin (CRYPTO: BTC) has been facing immense selling pressure lately. As of Nov. 18, the top cryptocurrency is down 26% from its peak, which was established in early October. However, the long-term thesis hasn't changed.In my view, Bitcoin's price will triple to roughly $300,000 by 2030. There's a clear catalyst. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
