24.09.2026 13:22:00

Prozess um Bitcoin-Milliarden: Noch keine Verständigung

Bitcoin-Münzen

Im Prozess um den illegalen Streamingdienst „movie2k.to“ und einen Milliardengewinn mit Bitcoins ist noch kein Ende in Sicht. Verständigungsgespräche laufen.

Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1381
0,0002
0,02
Japanischer Yen
179,8455
-0,8445
-0,47
Britische Pfund
0,8611
0,0001
0,02
Schweizer Franken
0,9438
0,0017
0,18
Hongkong-Dollar
8,9268
0,0019
0,02
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt Gewinne ein -- DAX höher -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen