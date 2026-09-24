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24.09.2026 13:22:00
Prozess um Bitcoin-Milliarden: Noch keine Verständigung
Im Prozess um den illegalen Streamingdienst „movie2k.to“ und einen Milliardengewinn mit Bitcoins ist noch kein Ende in Sicht. Verständigungsgespräche laufen.
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Devisenkurse
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|Japanischer Yen
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179,8455
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