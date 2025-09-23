|Lukrative XRP-Anlage?
|
23.09.2025 11:03:13
Ripple: So lohnend wäre ein Investment von vor 10 Jahren gewesen
Am 22.09.2015 notierte Ripple bei 0,007057 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in XRP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 417 062,85 Ripple. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 041 169,15 USD, da sich der Wert eines Coins am 22.09.2025 auf 2,852 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40 311,69 Prozent gesteigert.
Das 52-Wochen-Tief von XRP liegt derzeit bei 0,4998 USD und wurde am 25.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Ripple liegt derzeit bei 3,557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 600+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1805
|
0,0005
|
|
0,04
|Japanischer Yen
|
174,172
|
-0,1280
|
|
-0,07
|Britische Pfund
|
0,8743
|
0,0011
|
|
0,13
|Schweizer Franken
|
0,9347
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,1762
|
0,0081
|
|
0,09