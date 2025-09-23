Lukrative XRP-Anlage? 23.09.2025 11:03:13

Ripple: So lohnend wäre ein Investment von vor 10 Jahren gewesen

Bei einer frühen Investition in Ripple hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 22.09.2015 notierte Ripple bei 0,007057 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in XRP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 417 062,85 Ripple. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 041 169,15 USD, da sich der Wert eines Coins am 22.09.2025 auf 2,852 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40 311,69 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief von XRP liegt derzeit bei 0,4998 USD und wurde am 25.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Ripple liegt derzeit bei 3,557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

