Robinhood-Aktie: Krypto-COO Christine Brown zieht sich von Robinhood zurück - Eigenes Startup geplant

• Christine Brown, Robinhoods Krypto-COO, verlässt das Unternehmen• Brown: Zeit bei Robinhood war die bisher "erfolgreichste berufliche Erfahrung meines Lebens"• Wann Brown Robinhood verlässt und wer in ihre Fußstapfen tritt, ist nicht bekannt

Nach fünf Jahren beendet Christine Brown ihre Karriere bei Robinhood (RH). Dies gab sie am 30. März via Twitter bekannt. Nach fünf erfolgreichen Jahren bei der Handelsplattform wolle sie nun etwas Neues starten.

After 5 amazing years at @RobinhoodApp, I’m moving on to start something new.



I joined RH when it was under 100 people-before we even offered a crypto product. Watching us grow through IPO and serving more than 22m users has been the greatest professional experience of my life.