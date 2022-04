Sam Bankman-Fried altruistisch: 24 Milliarden Dollar-Krypto-Vermögen wird gespendet

• Forbes schätzt Bankman-Frieds Vermögen auf rund 24 Milliarden US-Dollar• Der Krypto-Milliardär will 99 Prozent seines Jahreseinkommens verschenken• Trotz seines Vermögens lebt Bankman-Fried einen schlichten Lebensstil

So wurde Sam Bankman-Fried zum Krypto-Milliardär

Wenige Menschen haben es geschafft, so schnell zum Milliardär zu werden wie Sam Bankman-Fried. Bis zu seinem 30. Geburtstag im März 2022 war Bankman-Fried erstplatzierter der "30 unter 30"-Liste von Forbes. Das Magazin schätzt das Vermögen des Unternehmers auf rund 24 Milliarden US-Dollar (Stand: 11.04.2022). Wie Bankman-Fried gegenüber Business Insider erklärt, könnte diese Schätzung noch zu gering ausgefallen sein.

Aufgebaut hat Bankman-Fried sein Vermögen mit der FTX-Börse, die er 2019 mitbegründete und die heute einer der größten Handelsplätze für Kryptowährungen weltweit ist. Vor seinem unternehmerischen Erfolg schloss Bankman-Fried sein Physikstudium am MIT ab und bekam 2014 einen Job bei der Wall Street-Handelsfirma Jane Street. Im Laufe der Zeit erkannte er jedoch, dass die bestehenden Krypto-Börsen nicht gut genug waren, weshalb er zusammen mit dem Mitbegründer Gary Wang - ebenfalls MIT-Absolvent - die FTX-Börse gründete. In den letzten Monaten erreichte der auf den Bahamas ansässige Krypto-Handelsplatz eine Bewertung von 32 Milliarden US-Dollar.

Bankman-Fried plant 99 Prozent seines Vermögens zu spenden

Nun plant der Selfmade-Milliardär, den Großteil seines Vermögens zu verschenken. Trotz seines großen Vermögens pflegt der 30-Jährige eher einen schlichten Lebensstil. Nun sagt Bankman-Fried gegenüber Bloomberg, dass er ganz im Sinne des effektiven Altruismus plant, jedes Jahr nur ein Prozent seines Einkommens zu behalten. Dies entspricht in etwa 100.000 US-Dollar im Jahr. Den effektiven Altruismus lernte der Krypto-Milliardär im Laufe seines Studiums kennen. Diese Philosophie nutzt mathematische Berechnungen, um zu ermitteln, wie Menschen mit ihrem Geld und ihrer Zeit am meisten Gutes tun können.

Besonders das Konzept von "Earning to Give" faszinierte Bankman-Fried, weshalb er schon während seiner Zeit an der Wall Street jedes Jahr 50 Prozent seines Einkommens an den Tierschutz spendete. Erst im Februar, nachdem Russland in die Ukraine einmarschierte, erklärte Bankman-Fried auf Twitter, dass seine Krypto-Börse allen ukrainischen Nutzern Bargeld zur Verfügung stellt.

we just gave $25 to each Ukrainian on FTX



do what you gotta do - SBF (@SBF_FTX) February 24, 2022

So schlicht lebt der junge Krypto-Milliardär

Und tatsächlich verschleudert der junge Milliardär sein Vermögen nicht für einen luxuriösen Lifestyle. Sein Lebensstil lässt sich eher mit dem eines Studenten vergleichen, wie Bloomberg erklärt. Er fährt einen Toyota Corolla und wenn er nicht gerade im Office arbeitet, wohnt er meist in einem Appartement, zwar in bester Lage, aber mit etwa zehn Mitbewohnern. "Es gibt keine effektiven Möglichkeiten mehr, sich durch Geldausgeben glücklicher zu machen. Ich will keine Yacht", erklärt Bankman-Fried gegenüber Bloomberg.

E. Schmal / Redaktion finanzen.at