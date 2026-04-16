16.04.2026 13:14:00

Saylor’s Strategy on the cusp of being profitable on its bitcoin holdings again

Having weathered multiple storms since last October’s record high in bitcoin, Saylor’s Strategy briefly went back into the money this weekWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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