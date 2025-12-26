SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Am 25.12.2024 lag der Kurs von SHIBA INU bei 0,000023 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in SHIB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 43 744 531,93 SHIBA INU. Mit dem SHIB-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,000007 USD), wäre die Investition nun 308,84 USD wert. Damit wäre die Investition 69,12 Prozent weniger wert.

Am 18.12.2025 fiel SHIB auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000007 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.01.2025 bei 0,000024 USD.

Redaktion finanzen.net