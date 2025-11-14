|Wertentwicklung im Blick
|
14.11.2025 19:43:13
SHIBA INU: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
SHIBA INU kostete gestern vor 1 Jahr 0,000026 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in SHIB vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 38 744 672,61 SHIBA INU. Da sich der Wert eines Coins am 13.11.2025 auf 0,000009 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 361,49 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 63,85 Prozent vermindert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 04.11.2025 erreicht und liegt bei 0,000009 USD. Bei 0,000033 USD erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: salarko / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1616
|
-0,0022
|
|
-0,18
|Japanischer Yen
|
179,589
|
-0,2210
|
|
-0,12
|Britische Pfund
|
0,8827
|
-0,0010
|
|
-0,11
|Schweizer Franken
|
0,9223
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0291
|
-0,0139
|
|
-0,15
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung schwindet: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.