SHIBA INU: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Das wäre der Verlust bei einem frühen SHIBA INU-Engagement gewesen.

SHIBA INU kostete gestern vor 1 Jahr 0,000026 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in SHIB vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 38 744 672,61 SHIBA INU. Da sich der Wert eines Coins am 13.11.2025 auf 0,000009 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 361,49 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 63,85 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 04.11.2025 erreicht und liegt bei 0,000009 USD. Bei 0,000033 USD erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net