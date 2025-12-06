|
Should You Buy Bitcoin While It's Under $100,000?
The past 60 days have been rough for Bitcoin (CRYPTO: BTC). The world's most popular cryptocurrency is now down more than 25% from its all-time high of $126,000 on Oct. 6.Understandably, investors are concerned by Bitcoin's recent nosedive in price. But if you step back and take a big-picture view, there's still a lot to like about Bitcoin trading at a price of $93,000.Bitcoin still looks attractive compared to its cryptocurrency peers. After all, it's not as if Bitcoin is the only cryptocurrency that has fallen off a cliff during the past two months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
