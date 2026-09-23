23.09.2026 10:00:00

Should You Buy Bitcoin While It's Under $100,000? The Answer Might Surprise You.

Bitcoin (CRYPTO: BTC) soared to a peak of $126,080 per coin last year, before embarking on a sharp decline that erased more than half its value. It traded as low as $58,566 in July, but it has since bounced to $86,300 as of Sept. 22.

Bitcoin launched in 2009, so it doesn't have a very long track record compared with other assets, like bonds, stocks, gold, or real estate. However, it has consistently climbed to new highs after every major sell-off to date, so should investors buy it while it's still trading for less than $100,000? The answer might surprise you.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1391
-0,0061
-0,53
Japanischer Yen
180,3775
0,1875
0,10
Britische Pfund
0,8595
0,0014
0,16
Schweizer Franken
0,9398
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
8,9348
-0,0449
-0,50
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen