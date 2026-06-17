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17.06.2026 16:51:00
Should You Buy Bitcoin While It's Under $69,000?
Bitcoin (CRYPTO: BTC) has admittedly been a huge disappointment for crypto investors this year. It's down 27% year to date as I write this, trading for just $63,000. That's 50% below its all-time high of $126,000 from October.But there's still a reason to buy Bitcoin while it's under $69,000. Let's take a closer look.Bitcoin has a phenomenal track record that dates back more than a decade. Yes, Bitcoin is highly cyclical and can be prone to periods of boom and bust. But here's the thing: The boom years more than make up for the bust years. At least that's been the case so far. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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