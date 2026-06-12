|
12.06.2026 19:02:00
Should You Sell Bitcoin Now or Hold for 5 More Years?
Investors are losing confidence in Bitcoin (CRYPTO: BTC), which is trading 51% below its record of roughly $126,000 from last October (as of June 10). During a time of geopolitical risk and inflationary pressures, it should perform well. This isn't happening. And it's forcing investors to reassess their portfolios.The chief cryptocurrency is in the middle of a bear market, which can be stomach-churning. This is testing the conviction of its strongest supporters.Is it time to sell Bitcoin right now? Or is holding for five more years the wiser choice?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1567
|
-0,0012
|
|
-0,10
|Japanischer Yen
|
185,49
|
0,2800
|
|
0,15
|Britische Pfund
|
0,8628
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9221
|
0,0019
|
|
0,20
|Hongkong-Dollar
|
9,0635
|
-0,0100
|
|
-0,11
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFriedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen schließen stärker -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.