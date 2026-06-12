12.06.2026 19:02:00

Should You Sell Bitcoin Now or Hold for 5 More Years?

Investors are losing confidence in Bitcoin (CRYPTO: BTC), which is trading 51% below its record of roughly $126,000 from last October (as of June 10). During a time of geopolitical risk and inflationary pressures, it should perform well. This isn't happening. And it's forcing investors to reassess their portfolios.The chief cryptocurrency is in the middle of a bear market, which can be stomach-churning. This is testing the conviction of its strongest supporters.Is it time to sell Bitcoin right now? Or is holding for five more years the wiser choice?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1567
-0,0012
-0,10
Japanischer Yen
185,49
0,2800
0,15
Britische Pfund
0,8628
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9221
0,0019
0,20
Hongkong-Dollar
9,0635
-0,0100
-0,11
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Friedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen schließen stärker -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen