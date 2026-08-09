Krypto-Marktbericht 09.08.2026 09:48:20

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Kryptokurse am Sonntagvormittag.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um 0,20 Prozent auf 64.781,07 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 64.910,59 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,22 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -10,8 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 46,04 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (45,98 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,13 Prozent.

Zudem gibt Ethereum am Sonntagvormittag nach. Um 0,06 Prozent auf 1.915,90 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.917,00 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:38 ab. Es geht 0,42 Prozent auf 214,97 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 215,88 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 1,036 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,039 US-Dollar.

Daneben steigt Monero um 0,95 Prozent auf 380,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 376,91 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1992 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1993 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1633 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1644 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:38 werden 0,3296 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 0,29 Prozent auf 602,44 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 600,68 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0701 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0704 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,29 Prozent auf 76,22 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 76,00 US-Dollar.

Nach 6,476 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagvormittag um 0,02 Prozent auf 6,474 US-Dollar gesunken.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,36 Prozent auf 8,332 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,302 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:38 wurde ein Kurs von 0,6917 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,6927 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Neue SEC-Pläne könnten Kryptomarkt grundlegend verändern
XRP vor neuem Bullenmarkt? Nutzung explodiert - Prognosen gehen auseinander
Krypto-Rally: Politische Hoffnung beflügelt den Markt für Bitcoin, Ethereum & Co.
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Chinnapong / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1559
0,0037
0,32
Japanischer Yen
182,43
-0,1100
-0,06
Britische Pfund
0,8572
0,0004
0,05
Schweizer Franken
0,9344
-0,0013
-0,14
Hongkong-Dollar
9,0678
0,0268
0,30
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:17 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
14:49 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen