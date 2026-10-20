So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Am Dienstagmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 12:31 sank Bitcoin um 0,47 Prozent auf 81.504,80 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (81.887,99 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 10,79 EUR beträgt die Performance seit Auflage 17,1 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:31 ab. Es geht 1,17 Prozent auf 58,99 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 59,69 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.384,76 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.406,25 US-Dollar).

Daneben fällt Bitcoin Cash um 2,62 Prozent auf 273,02 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 280,38 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 0,84 Prozent auf 1,292 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,303 US-Dollar wert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,96 Prozent auf 612,18 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 606,37 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2181 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:31 bei 0,2155 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1776 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1755 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3317 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:31 bei 0,3321 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 0,54 Prozent auf 728,15 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 732,11 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0789 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0797 US-Dollar.

Zudem gibt Solana nach. Um 1,10 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 12:31 auf 103,87 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 105,03 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 2,14 Prozent auf 9,407 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 9,613 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 12:31 ab. Es geht 1,22 Prozent auf 11,91 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 12,05 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,9871 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,9998 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,27 Prozent.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.