So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagmittag

Kryptokurse am Dienstagmittag.

Bitcoin gab um 12:26 um -1,13 Prozent auf 68.601,53 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 69.385,74 US-Dollar gelegen hatte.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -3,10 Prozent auf 473,96 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 489,13 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,40 Prozent auf 3.909,94 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.894,24 US-Dollar.

Zudem gibt Litecoin nach. Um -1,62 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 83,84 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 85,22 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,5319 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von -1,41 Prozent auf 0,4613 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,4679 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 1,68 Prozent auf 143,75 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 141,37 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,2282 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0059 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1104 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1089 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0380 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen wird Dash bei 30,60 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,36 Prozent im Vergleich zum Vortag (30,72 US-Dollar).

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 15,43 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (15,86 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,66 Prozent.

Redaktion finanzen.at