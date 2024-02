So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagmittag.

Um 12:26 ist Bitcoin 51.097,74 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag 0,65 Prozent höher als am Vortag (51.097,74 US-Dollar).

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,72 Prozent auf 269,31 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 264,75 US-Dollar wert.

Nach 2.923,90 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagmittag um 1,21 Prozent auf 2.959,20 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,29 Prozent auf 69,76 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 68,87 US-Dollar.

Währenddessen wird Ripple bei 0,5457 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,5349 US-Dollar).

Zudem gewinnt Cardano am Samstagmittag hinzu. Um 0,54 Prozent auf 0,5872 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,5840 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 0,78 Prozent stärker bei 124,91 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 123,95 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für IOTA bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 2,89 Prozent auf 0,2725 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der IOTA-Kurs noch bei 0,2649 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0040 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Nach 0,1149 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Samstagmittag um 1,82 Prozent auf 0,1170 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0386 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0386 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Dash bei 30,31 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vortag (29,49 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der NEO-Kurs um 2,31 Prozent auf 12,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,46 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at