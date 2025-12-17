So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

Krypto-Marktbericht 17.12.2025 12:43:06

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Mittwochmittag um 1,23 Prozent auf 86.772,75 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 87.850,40 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 25,2 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,75 Prozent auf 78,46 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 79,05 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum nach. Um 1,27 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 12:25 auf 2.926,79 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.964,48 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 548,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (546,18 US-Dollar).

Daneben fällt Ripple um 0,90 Prozent auf 1,911 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,928 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 12:23 zieht Monero um 0,45 Prozent auf 431,05 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 429,13 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 1,57 Prozent auf 0,3793 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,3854 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:18 wurde ein Kurs von 0,2169 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2191 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2803 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:25 auf 0,2793 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Binancecoin um 1,72 Prozent auf 859,31 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 874,30 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1317 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,1302 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 1,27 Prozent auf 126,92 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 128,56 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 12:24 gibt Avalanche um 1,79 Prozent auf 12,12 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 12,34 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 12,92 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Mittwochmittag um 1,96 Prozent auf 12,67 US-Dollar gesunken.

Zudem gibt Sui am Mittwochmittag nach. Um 2,33 Prozent auf 1,474 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 1,509 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Rekord-Goldfund in China - und was das für Bitcoin-Anleger bedeutet
Vom Rekordhoch in die Korrektur - Was historische Bitcoin-Zyklen jetzt offenbaren
Bitcoin-Absturz analysiert: Experte sieht Zusammenhang mit Trumps politischem Einfluss
