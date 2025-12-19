|Krypto-Marktbericht
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 3,10 Prozent auf 88.154,48 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 85.500,11 US-Dollar gelegen hatte.
Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,8 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 26,8 Prozent.
Zudem gewinnt Litecoin am Freitagmittag hinzu. Um 2,44 Prozent auf 76,03 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 74,22 US-Dollar.
Nach 2.828,31 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Freitagmittag um 4,51 Prozent auf 2.955,90 US-Dollar gestiegen.
Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 5,63 Prozent auf 596,07 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 564,32 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,812 US-Dollar) geht es um 2,91 Prozent auf 1,865 US-Dollar nach oben.
Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Monero-Kurs 6,14 Prozent stärker bei 441,46 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 415,91 US-Dollar.
Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,3657 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3529 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,64 Prozent.
Währenddessen zeigt sich Stellar im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,2071 US-Dollar) geht es um 4,62 Prozent auf 0,2167 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2788 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2794 US-Dollar.
Zudem gewinnt Binancecoin am Freitagmittag hinzu. Um 2,09 Prozent auf 846,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 829,18 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Dogecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 4,75 Prozent auf 0,1282 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dogecoin 0,1224 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Solana-Kurs bei 125,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (119,63 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 4,49 Prozent.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Avalanche um 4,46 Prozent auf 11,96 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 11,45 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 11,96 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Freitagmittag um 3,68 Prozent auf 12,40 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 5,82 Prozent auf 1,424 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,345 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.at
