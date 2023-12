So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagnachmittag

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagnachmittag entwickeln

Im Minus präsentiert sich um 17:11 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -4,81 Prozent schwächer bei 41.658,19 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 43.764,58 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 232,76 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -7,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (251,04 US-Dollar).

Zudem gibt Ethereum nach. Um -5,97 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 17:11 auf 2.211,05 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.351,46 US-Dollar wert war.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt -6,07 Prozent auf 72,49 US-Dollar, nach 77,17 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um -6,62 Prozent auf 0,6180 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,6618 US-Dollar wert.

Daneben fällt Cardano um -8,94 Prozent auf 0,5423 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,5955 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Monero-Kurs -2,74 Prozent schwächer bei 170,90 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 175,72 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich IOTA mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der IOTA-Kurs -6,62 Prozent schwächer bei 0,2696 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2887 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0036 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0040 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Verluste in Höhe von -6,70 Prozent auf 0,1241 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1330 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0366 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -6,82 Prozent auf 32,50 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 34,88 US-Dollar.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -8,74 Prozent auf 11,85 US-Dollar, nach 12,98 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.at