So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:26 bei 42.867,03 US-Dollar und damit 0,07 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 42.838,74 US-Dollar.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 256,80 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (254,59 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,87 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -1,25 Prozent auf 2.543,90 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.576,11 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 0,29 Prozent auf 72,20 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 71,99 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,5751 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:26 auf 0,5778 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5497 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,5462 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 1,79 Prozent auf 158,40 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 155,62 US-Dollar.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2467 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,2495 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0036 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0037 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1202 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1202 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0354 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0366 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -1,29 Prozent auf 29,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 29,55 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der NEO-Kurs um 0,60 Prozent auf 12,40 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,32 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at