|Krypto-Marktbericht
|
16.11.2025 09:48:20
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag
Bitcoin ist am Vormittag 95.833,76 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 09:39 um 0,33 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 95.516,43 US-Dollar stand.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 6,3 Prozent auf 12,62 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 36,9 Prozent.
Daneben wertet Litecoin um 09:39 ab. Es geht 0,50 Prozent auf 101,45 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 101,96 US-Dollar stand.
Zudem legt Ethereum zu. Um 1,25 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:39 auf 3.208,81 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 3.169,27 US-Dollar wert war.
Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 501,75 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (502,35 US-Dollar).
Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,91 Prozent auf 2,256 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 2,236 US-Dollar.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 427,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (420,49 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,64 Prozent.
Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:39 werden 0,5027 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2604 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2595 US-Dollar.
Derweil notiert der Tron-Kurs bei 0,2971 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2944 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,95 Prozent.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 1,06 Prozent auf 942,40 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 932,47 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1632 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:39 auf 0,1635 US-Dollar beziffert.
Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 139,58 US-Dollar am Vortag auf 141,69 US-Dollar nach oben (1,51 Prozent).
In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 09:39 steht ein Plus von 0,74 Prozent auf 15,64 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 15,53 US-Dollar.
Währenddessen wird Chainlink bei 14,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (14,12 US-Dollar).
Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 09:39 notiert der Sui-Kurs 0,83 Prozent schwächer bei 1,753 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,768 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1617
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
179,5925
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8824
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9223
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,0238
|
0,0000
|
|
0,00
