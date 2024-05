So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:41 fällt Bitcoin -1,60 Prozent auf 61.885,07 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 62.894,27 US-Dollar.

Daneben fällt Bitcoin Cash um -0,72 Prozent auf 434,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 437,28 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um -1,18 Prozent auf 2.913,66 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.948,34 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,23 Prozent auf 80,79 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 80,60 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5046 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:41 bei 0,5047 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4364 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,4358 US-Dollar beziffert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert -0,67 Prozent auf 134,70 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 135,61 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2077 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0057 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0058 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1039 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1039 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0356 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0355 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Dash-Kurs um -0,94 Prozent auf 27,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 28,14 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 14,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (15,09 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,68 Prozent.

Redaktion finanzen.at