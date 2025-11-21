|Krypto-Marktbericht
|
21.11.2025 09:48:20
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag
Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:40 fiel der Bitcoin-Kurs um 3,20 Prozent auf 83.916,56 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 86.689,84 US-Dollar gehandelt worden war.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 6,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 22,7 Prozent.
Währenddessen wird Litecoin bei 84,53 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (87,42 US-Dollar).
Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Ethereum um 3,74 Prozent auf 2.727,38 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.833,21 US-Dollar gemeldet wurde.
Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 480,91 US-Dollar am Vortag auf 466,78 US-Dollar nach unten (2,94 Prozent).
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Ripple-Kurs 3,10 Prozent schwächer bei 1,939 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2,001 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 3,79 Prozent auf 326,96 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 339,85 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von 4,55 Prozent auf 0,4132 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,4329 US-Dollar wert.
Währenddessen wird Stellar bei 0,2289 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,2370 US-Dollar).
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,2775 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2801 US-Dollar.
Zudem gibt Binancecoin am Freitagvormittag nach. Um 4,14 Prozent auf 831,32 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 867,24 US-Dollar.
Zudem gibt Dogecoin am Freitagvormittag nach. Um 5,70 Prozent auf 0,1408 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dogecoin-Kurs bei 0,1493 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 4,52 Prozent auf 127,56 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 133,60 US-Dollar wert.
Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 4,04 Prozent auf 13,28 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 13,83 US-Dollar.
Daneben wertet Chainlink um 09:40 ab. Es geht 4,98 Prozent auf 12,29 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 12,94 US-Dollar stand.
Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 6,52 Prozent auf 1,401 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,499 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
