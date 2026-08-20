|Krypto-Marktbericht
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20.08.2026 12:43:06
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag
Bitcoin erhöhte sich um 12:31 um 3,97 Prozent auf 71.983,65 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 69.236,40 US-Dollar gelegen hatte.
Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 3,0 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 0,2 Prozent.
Daneben steigt Litecoin um 1,58 Prozent auf 47,41 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 46,67 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 1,35 Prozent auf 2.283,88 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.253,43 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 1,92 Prozent stärker bei 216,73 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 212,64 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 5,18 Prozent auf 1,159 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,102 US-Dollar wert.
Währenddessen wird Monero bei 416,99 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (421,42 US-Dollar).
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1909 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1869 US-Dollar.
Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergauf. Stellar steigt 4,82 Prozent auf 0,1781 US-Dollar, nach 0,1699 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3342 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3345 US-Dollar beziffert.
Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (626,55 US-Dollar) geht es um 2,71 Prozent auf 643,51 US-Dollar nach oben.
Derweil notiert der Dogecoin-Kurs bei 0,0772 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,0750 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,06 Prozent.
Daneben steigt Solana um 2,44 Prozent auf 87,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 85,36 US-Dollar.
Zudem legt Avalanche zu. Um 2,44 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 12:31 auf 6,931 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 6,766 US-Dollar wert war.
Währenddessen wird Chainlink bei 10,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,54 US-Dollar).
Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,7048 US-Dollar) geht es um 3,36 Prozent auf 0,7285 US-Dollar nach oben.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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Devisenkurse
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