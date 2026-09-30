So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochmittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Mittwochmittag um 0,18 Prozent auf 83.791,24 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 83.643,19 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 21,5 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:31 auf. Es geht 0,57 Prozent auf 67,17 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 66,79 US-Dollar stand.

Daneben wertet Ethereum um 12:31 auf. Es geht 0,56 Prozent auf 2.691,77 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.676,69 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 310,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vortag (307,67 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,490 US-Dollar) geht es um 1,33 Prozent auf 1,510 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (542,22 US-Dollar) geht es um 0,54 Prozent auf 539,29 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,2479 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2443 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,49 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Stellar im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,2223 US-Dollar) geht es um 2,72 Prozent auf 0,2283 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Tron-Kurs bei 0,3385 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3344 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,24 Prozent.

Nach 758,09 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Mittwochmittag um 1,28 Prozent auf 767,82 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0939 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0949 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Solana um 0,46 Prozent auf 119,60 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 119,06 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Avalanche am Mittwochmittag nach. Um 2,32 Prozent auf 11,17 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 11,44 US-Dollar.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 14,60 US-Dollar am Vortag auf 14,40 US-Dollar nach unten (1,37 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,74 Prozent auf 1,160 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,151 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

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