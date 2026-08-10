So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagvormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagvormittag.

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 09:40 um 0,73 Prozent auf 65.274,85 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 64.801,39 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP - Tagesplus heute: 2,6 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -8,5 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,25 Prozent auf 45,54 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 45,43 US-Dollar.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,94 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:40 auf 1.926,92 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.908,95 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,24 Prozent auf 217,19 US-Dollar. Am Vortag standen noch 214,53 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,88 Prozent auf 1,039 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,030 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Monero am Montagvormittag hinzu. Um 0,24 Prozent auf 395,19 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 394,24 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 1,97 Prozent auf 0,1985 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,1946 US-Dollar.

Zudem gewinnt Stellar am Montagvormittag hinzu. Um 2,43 Prozent auf 0,1657 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,1618 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3295 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,3297 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Binancecoin bei 604,23 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (601,90 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0700 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0693 US-Dollar.

Zudem legt Solana zu. Um 0,97 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 09:40 auf 77,00 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 76,26 US-Dollar wert war.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Avalanche-Kurs 1,77 Prozent stärker bei 6,533 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,420 US-Dollar.

Zudem gewinnt Chainlink am Montagvormittag hinzu. Um 0,57 Prozent auf 8,232 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,185 US-Dollar.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,6962 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,6855 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,56 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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