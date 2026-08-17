Krypto-Marktbericht 17.08.2026 09:48:20

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagvormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagvormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagvormittag.

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 09:41 um 1,05 Prozent auf 63.487,37 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 62.829,28 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,0 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -11,3 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,12 Prozent auf 44,11 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 44,17 US-Dollar.

Zudem legt Ethereum zu. Um 1,43 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:41 auf 1.900,98 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.874,16 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,76 Prozent auf 205,25 US-Dollar. Am Vortag standen noch 203,70 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,22 Prozent auf 1,004 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,9920 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Monero am Montagvormittag hinzu. Um 1,80 Prozent auf 417,24 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 409,87 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 0,61 Prozent auf 0,1760 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,1749 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1562 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1585 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3309 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3325 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Binancecoin bei 604,87 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (602,94 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0702 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0695 US-Dollar.

Zudem legt Solana zu. Um 1,70 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 75,81 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 74,55 US-Dollar wert war.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Avalanche-Kurs 0,60 Prozent stärker bei 6,360 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,322 US-Dollar.

Zudem gewinnt Chainlink am Montagvormittag hinzu. Um 0,66 Prozent auf 9,447 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,386 US-Dollar.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,6779 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,6702 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,15 Prozent.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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