So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagvormittag

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 09:41 um 1,03 Prozent auf 78.235,45 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 77.439,24 US-Dollar gestanden hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 10,07 EUR beträgt die Performance seit Auflage 9,2 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 1,82 Prozent auf 48,60 US-Dollar, nach 47,73 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet Ethereum um 09:41 auf. Es geht 1,51 Prozent auf 2.442,45 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.406,03 US-Dollar stand.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 2,33 Prozent auf 246,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 241,28 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 1,94 Prozent auf 1,369 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,343 US-Dollar wert.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 482,02 US-Dollar am Vortag auf 518,43 US-Dollar nach oben (7,55 Prozent).

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 2,38 Prozent auf 0,1957 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1912 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,1767 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1732 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,98 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3360 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3369 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Binancecoin bei 687,36 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vortag (681,78 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0813 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0827 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 09:41 auf. Es geht 2,13 Prozent auf 102,85 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 100,71 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 2,46 Prozent auf 7,226 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 7,052 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 1,92 Prozent auf 11,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,06 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Sui Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Sui-Kurs um 2,78 Prozent auf 0,7225 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,7029 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at

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