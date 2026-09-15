Krypto-Marktbericht 15.09.2026 09:48:20

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Dienstagvormittag.

Im Minus präsentiert sich um 09:39 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,55 Prozent schwächer bei 77.060,17 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 78.270,18 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,3 Prozent auf 10,16 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 10,2 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (53,18 US-Dollar) geht es um 0,83 Prozent auf 52,74 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.514,58 US-Dollar) geht es um 1,43 Prozent auf 2.478,61 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Dienstagvormittag nach. Um 1,02 Prozent auf 221,41 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 223,70 US-Dollar.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 1,58 Prozent auf 1,400 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,422 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:39 zieht Monero um 0,66 Prozent auf 515,89 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 512,53 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet Cardano um 09:39 ab. Es geht 2,23 Prozent auf 0,2042 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2089 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1914 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:39 bei 0,1923 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:39 wurde ein Kurs von 0,3378 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3382 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,54 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 09:39 auf 717,05 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 720,93 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0837 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:39 auf 0,0827 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 1,84 Prozent auf 100,68 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 102,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 1,26 Prozent auf 7,479 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 7,574 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,16 Prozent auf 11,39 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,52 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 1,85 Prozent auf 0,7086 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,7220 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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