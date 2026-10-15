|Krypto-Marktbericht
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15.10.2026 09:48:20
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Bitcoin reduzierte sich um 09:41 um 0,48 Prozent auf 81.188,71 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 81.581,67 US-Dollar gelegen hatte.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 10,77 EUR beträgt die Performance seit Auflage 16,8 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 1,92 Prozent auf 58,14 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 59,28 US-Dollar.
Währenddessen wird Ethereum bei 2.372,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.419,28 US-Dollar).
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Bitcoin Cash um 2,45 Prozent auf 261,74 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 268,31 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 1,81 Prozent auf 1,306 US-Dollar, nach 1,330 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (551,04 US-Dollar) geht es um 2,41 Prozent auf 537,74 US-Dollar nach unten.
Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 3,86 Prozent auf 0,2210 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2298 US-Dollar wert.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1796 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3320 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3323 US-Dollar.
Nach 729,46 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Donnerstagvormittag um 1,39 Prozent auf 719,34 US-Dollar gesunken.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0801 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem gibt Solana am Donnerstagvormittag nach. Um 1,70 Prozent auf 102,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 104,17 US-Dollar.
Daneben fällt Avalanche um 4,41 Prozent auf 9,570 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 10,01 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 2,76 Prozent auf 12,08 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,42 US-Dollar.
Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,025 US-Dollar am Vortag auf 0,9894 US-Dollar nach unten (3,45 Prozent).Redaktion finanzen.at
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