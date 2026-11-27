|Krypto-Marktbericht
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27.11.2026 17:23:14
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 0,88 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 59.908,36 US-Dollar wert, nach 60.438,17 US-Dollar am Vortag.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,7 Prozent aufweist und bei 8,09 EUR notiert.
Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Litecoin um 0,20 Prozent auf 43,73 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 43,82 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 1.684,90 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Freitagnachmittag um 0,99 Prozent auf 1.668,20 US-Dollar gesunken.
Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,99 Prozent auf 205,14 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 209,29 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,82 Prozent auf 0,9501 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 0,9424 US-Dollar.
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 458,92 US-Dollar am Vortag auf 406,30 US-Dollar nach unten (11,47 Prozent).
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1482 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1487 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1266 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1271 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3012 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,06 Prozent auf 553,02 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 552,70 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Freitagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0576 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0563 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 72,12 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vortag (70,90 US-Dollar).
Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 0,88 Prozent auf 6,635 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,577 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 9,303 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,264 US-Dollar wert.
Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6670 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 17:11 bei 0,6702 US-Dollar.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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